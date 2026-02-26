Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Geparkten PKW übersehen

Ein 71-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 22 Uhr, die Albuchstraße in Richtung Lindensteige. Kurz vor der Abzweigung Lindensteige übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Infolgedessen fuhr er auf diesen auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 8500 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Versuchter Einbruch

Einbrecher versuchten zwischen Freitag, 15 Uhr und Mittwoch, 15:45 Uhr, in einen Kellerraum eines Wohnhauses in der Bischof-Keppler-Straße einzudringen. Dies misslang und die Einbrecher flüchteten ohne Diebesgut. Sie verursachten lediglich Sachschaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Aalen/Ebnat: Unfallflucht

Am Mittwoch touchierte ein unbekannter Pkw-Fahrer zwischen 7:30 Uhr und 11:30 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen Mercedes, der in der Ebnater Hauptstraße / Ecke Seestraße geparkt war. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Anhand der Lackabtragungen am Mercedes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Pkw des Verursachers um ein weißes Fahrzeug handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: PKW beschädigt

Im Zeitraum von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 8:30 Uhr, wurde in der Spitalstaße ein dort geparkter BMW beschädigt. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW kommt von Straße ab

Am Mittwoch gegen 21:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die L1159 von Rechberg in Richtung Straßdorf. Aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem PKW zunächst auf die Gegenfahrspur. Beim Gegenlenken übersteuerte das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW drehte sich um 180 Grad, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Parkenden BMW beschädigt

Am Mittwoch zwischen 7:45 Uhr und 13 Uhr wurde ein BMW, der auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Steinbeisstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 in Verbindung zu setzen.

Böbingen: PKW rollt davon

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr stellte ein 18-Jähriger seinen BMW in der Gartenstraße ab und vergaß vermutlich diesen gegen das Wegrollen zu sichern. Wenige Augenblicke später rollte der PKW die leicht abschüssige Straße hinab und prallte dort gegen einen Opel. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro.

Neresheim: Kieslaster umgekippt

Eine 28-Jährige befuhr am Montag gegen 10:00 Uhr mit einem Kieslaster die B466 aus Richtung Heidenheim in Fahrtrichtung Neresheim. Kurz vor Neresheim kam sie zu weit nach rechts ins Bankett. Da der Anhänger voll beladen war und der Straßenrand aufgrund des Regen- und Tauwetters extrem weich war, sank der Anhänger ein, wodurch er weiter ins Bankett gezogen wurde. In der Folge kippte der Kieslaster um und die Ladung verteilte sich auf dem Gelände. Durch den Unfall wurden der Anhänger sowie das Bankett und mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Aufgrund der aufwendigen Bergung und der Instandsetzung des Banketts musste die Straße ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

