Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aggressives Verhalten bei Durchsetzung des Hausrechts

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 02.02.2026, gegen 21:30 Uhr informierte ein Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Helenenstraße in Saalfeld die Polizei darüber, dass sich eine 31-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann unberechtigt in seiner Wohnung aufhielten und der Aufforderung, diese zu verlassen, nicht nachkamen. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 46-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte und warf schließlich ein Glas in deren Richtung. Die Beamten brachten ihn daraufhin unter Kontrolle, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Sachbeschädigung sowie des Angrifs und des Widerstandes auf bzw. gegen Vollstareckungsbeamte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

