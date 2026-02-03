PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut betrügerische Spendensammler mit EC-Karten-Lesegeräten unterwegs: Warnung

Sonneberg (ots)

Wie gestern bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, den 30. Januar 2026, im Laufe des Tages zu einem sogenannten Spendensammlerbetrug vor einem Sonnenberger Supermarkt. Bereits Ende Oktober sowie Mitte Dezember waren im Umfeld von Supermärkten in der Stadt angebliche Spendensammler aufgefallen, die Passanten ansprachen. In mehreren Fällen erklärten sich die angesprochenen Personen bereit, einen geringen Betrag zu spenden. Im weiteren Verlauf wurden diese vereinbarten Beträge jedoch unbemerkt durch die Täter um ein Vielfaches erhöht, sodass teilweise Abbuchungen in Höhe von 100 Euro, und im aktuellen Fall vom 30.01.2026, sogar 1.000 Euro erfolgten. Die Spendensammlungen wurden jeweils ausschließlich über EC-Karten-Lesegeräte abgewickelt- Bargeldspenden nahmen die Betrüger nicht an. Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierten der oder die unbekannten Täter den zuvor vereinbarten Spendenbetrag am Kartenlesegerät. Die Geschädigten bemerkten den Betrug erst nachträglich bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Achten Sie bei Kartenzahlungen stets genau darauf, welcher Betrag auf dem EC-Karten-Lesegerät eingegeben ist. Spenden Sie im Zweifel ausschließlich Bargeld an seriös wirkende Personen/ Vereine. Lassen Sie sich nicht zu Zahlungen überreden oder in längere Gespräche verwickeln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:30

    LPI-SLF: Einbruch auf Gelände des Zweckverbandes- Zeugen gesucht

    Pößneck (ots) - Am Sonntagabend kam es im Bereich der Kläranlage in Pößneck zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten zunächst den Grundstückszaun und gelangten anschließend offenbar mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort verluden sie nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 200 Kilogramm Kabelschrott und verursachten dadurch entsprechenden Beuteschaden. Sachschaden entstand ausschließlich am Zaun. Die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:26

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen vor Kindergarten

    Pößneck (ots) - Am Montag, dem 02.02.2026 in der Zeit von 08.15 - 13.30, führte die Polizei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Messungen fanden im Bereich des dortigen Kindergartens statt, die Höchstgeschwindigkeit ist hier auf 30 km/h begrenzt. In den knapp fünf Stunden, wurden 248 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 31 zu schnell. Die höchstgemessene Geschwindigkeit ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:24

    LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

    Wurzbach/Heinersdorf (ots) - Am Dienstag, dem 03.02.2026 gegen 04.30 Uhr kollidieren zwei Pkw auf der B 90 zwischen Wurzbach und Heinersdorf im Saale-Orla-Kreis. Vermutlich aufgrund von Schneeverwehungen, kam ein 49-jähriger Pkw-Fahrer ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Glücklicherweise, wurde durch den Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren