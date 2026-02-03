Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut betrügerische Spendensammler mit EC-Karten-Lesegeräten unterwegs: Warnung

Sonneberg (ots)

Wie gestern bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, den 30. Januar 2026, im Laufe des Tages zu einem sogenannten Spendensammlerbetrug vor einem Sonnenberger Supermarkt. Bereits Ende Oktober sowie Mitte Dezember waren im Umfeld von Supermärkten in der Stadt angebliche Spendensammler aufgefallen, die Passanten ansprachen. In mehreren Fällen erklärten sich die angesprochenen Personen bereit, einen geringen Betrag zu spenden. Im weiteren Verlauf wurden diese vereinbarten Beträge jedoch unbemerkt durch die Täter um ein Vielfaches erhöht, sodass teilweise Abbuchungen in Höhe von 100 Euro, und im aktuellen Fall vom 30.01.2026, sogar 1.000 Euro erfolgten. Die Spendensammlungen wurden jeweils ausschließlich über EC-Karten-Lesegeräte abgewickelt- Bargeldspenden nahmen die Betrüger nicht an. Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierten der oder die unbekannten Täter den zuvor vereinbarten Spendenbetrag am Kartenlesegerät. Die Geschädigten bemerkten den Betrug erst nachträglich bei der Überprüfung ihrer Kontoauszüge. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Achten Sie bei Kartenzahlungen stets genau darauf, welcher Betrag auf dem EC-Karten-Lesegerät eingegeben ist. Spenden Sie im Zweifel ausschließlich Bargeld an seriös wirkende Personen/ Vereine. Lassen Sie sich nicht zu Zahlungen überreden oder in längere Gespräche verwickeln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell