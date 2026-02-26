Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung, Einbruch, Körperverletzung

Aalen (ots)

Winnenden: Aufgefahren

Eine 76 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr die Südumgehung und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 41-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Scheibe eingeworfen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde eine Fensterscheibe einer Eventlocation in der Heinkelstraße von bisher unbekannten Vandalen eingeworfen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag (14.02.2026) und Freitag (20.02.2026) brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Hagbergstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Backnang: Körperverletzung

Am Montagabend kam es im Kuchengrund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern. Zunächst gerieten ein 35-jähriger Mann und ein 22-Jähriger aus noch unbekanntem Grund in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als ein 61-Jähriger die zwei Streitenden trennen wollte, soll er auch geschlagen worden sein. Er kam leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

