PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung, Einbruch, Körperverletzung

Aalen (ots)

Winnenden: Aufgefahren

Eine 76 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz nach 12 Uhr die Südumgehung und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 41-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Scheibe eingeworfen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde eine Fensterscheibe einer Eventlocation in der Heinkelstraße von bisher unbekannten Vandalen eingeworfen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag (14.02.2026) und Freitag (20.02.2026) brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Hagbergstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Backnang: Körperverletzung

Am Montagabend kam es im Kuchengrund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern. Zunächst gerieten ein 35-jähriger Mann und ein 22-Jähriger aus noch unbekanntem Grund in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als ein 61-Jähriger die zwei Streitenden trennen wollte, soll er auch geschlagen worden sein. Er kam leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallfluchten - Unfälle

    Aalen (ots) - Essingen: Geparkten PKW übersehen Ein 71-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 22 Uhr, die Albuchstraße in Richtung Lindensteige. Kurz vor der Abzweigung Lindensteige übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Infolgedessen fuhr er auf diesen auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 8500 Euro. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:41

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Schorndorf: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr die L 1147 von Oberberken in Richtung Schorndorf. Kurz nach der Einmündung in Richtung Adelberg bremste ein vor ihm fahrender Lkw-Fahrer aufgrund eines Notarztwagens, der sich mit Sondersignalen annäherte, ab. Dies bemerkte der Fiat-Fahrer zu spät und fuhr dem Lkw auf. Der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:11

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche in Kindergärten

    Aalen (ots) - Crailsheim: Einbrüche in Kindergärten In der Wolfgangstraße wurde von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, in einen Kindergarten eingebrochen. Bislang Unbekannte öffneten eine Tür, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie zwei Lautsprecherboxen. Das Diebesgut wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der Straße "Westring" wurde in der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren