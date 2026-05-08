Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw an Kotflügel und Stoßfänger beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (7. Mai 2026) kam es zwischen 07:25 Uhr und 16:30 Uhr an der Vernumer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Renault Twingo, der auf einer Parkfläche in Fahrtrichtung Pariser Bahn abgestellt gewesen war, im Bereich des hinteren Kotflügels sowie Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt. Die 28-jährige Nutzerin des Wagens bemerkte den Sachschaden und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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