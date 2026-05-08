Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Grünstreifen beschädigt: Verursacher und Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (7. Mai 2026) kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Weller Landstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Fahrzeug die Weller Landstraße in Fahrtrichtung B9. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung Twistedener Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch den angrenzenden Grünstreifen. Durch die Beschädigung des Grünstreifens auf einer Länge von rund 50 Metern, wurde auch der Fahrstreifen in Fahrtrichtung B9 verunreinigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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