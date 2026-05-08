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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw im Bereich der Beifahrerseite beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich

Straelen (ots)

Am Mittwoch (6. Mai 2026) kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr an der Annastraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 45-jähriger Nutzer eines schwarzen Skoda Karoq hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der Annastraße abgestellt, als dieser durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmende das Fahrzeug bei einem Rangiervorgang und entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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