Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kollision zwischen Pkw und Krad - zwei schwer und eine leicht verletzte Person

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Samstag (09.05.2026) kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hülser Straße (B9) in Höhe Aldekerk. Ein 26-jähriger Mann aus Moers befuhr mit einem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Geldern. An der Einmündung mit der Hochstraße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Krad, welches die B9 in Fahrtrichtung Krefeld befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 53-jährige Kradfahrer und sein 11-jähriger Soziusfahrer aus Krefeld schwer verletzt, sowie eine 18-jährige Beifahrerin aus Mülheim an der Ruhr in dem Pkw leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden schwer verletzten Personen wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauben in Krankenhäuser verbracht. Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der L362 und der L140 für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

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