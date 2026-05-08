Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision im Begegnungsverkehr: Zwei beteiligte Fahrzeuge, eine Verkehrsteilnehmerin schwerverletzt

Emmerich-Elten (ots)

Am Freitag (8. Mai 2026) kam es gegen 12:00 Uhr an der Beeker Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mann aus den Niederlanden (Zevenaar) befuhr mit einem Pkw (Toyota) die Beeker Straße in Fahrtrichtung Auffahrt Bundesautobahn 3. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (Citroen Berlingo). In diesem Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Personen (eine 50-jährige Fahrerin sowie zwei 13-jährige Jungs) aus Emmerich. Die Fahrerin zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu, während die beiden 13-Jährigen leicht verletzt wurden. Alle drei Insassen des Fahrzeugs wurden aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der 72-jähriger Niederländer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Die Beeker Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis 13:35 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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