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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte Täter beschädigen Tür und entwenden Tablets

Kleve (ots)

Am Samstag (9. Mai 2026) hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 11:10 Uhr und 17:30 Uhr eine Tür eines Einfamilienhauses an der Heresbachstraße in Kleve auf. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand zwei Tablets und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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