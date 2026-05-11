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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Motorrad entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Samstag (9. Mai 2026) wurde in der Zeit von 17:20 Uhr und 20:15 Uhr ein abgestelltes Motorrad (amtliches Kennzeichen: DU-SR92) entwendet. Aufgrund einer Panne wurde das Motorrad (Hersteller: Suzuki) durch einen 55-jährigen Mann aus Duisburg im Bereich des Seitenstreifen der Schloß-Wissener-Straße (Brücke über die A57 an der Anschlussstelle Uedem) abgestellt. Der Duisburger, welcher sich aufgrund der eingeleiteten Abschleppmaßnahmen von der Örtlichkeit entfernt hatte, musste nach seiner Rückkehr die Entwendung des Motorrads feststellen. Das Rad war mit dem Lenkradschloss gesichert gewesen und trug auf dem Auspuff den Schriftzug "Boss".

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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