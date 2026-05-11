Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Achtung, Trickdiebstahl! - Mehrere Fälle des Kettentricks im Kreis Kleve

Kreis Kleve/Issum/Kevelaer (ots)

In der jüngsten Vergangenheit sind im Kreis Kleve mehrere Diebstähle angezeigt worden, die zur Masche "Kettentrick" zählen. Bei dieser Form des Trickdiebstahls tauschen die Täter und Täterinnen den hochwertigen Schmuck ihrer Opfer durch wertlosen Modeschmuck aus, während die Schmuckstücke am Körper getragen werden! Die Taten finden oftmals im öffentlichen Raum statt, also auf Straßen, Plätzen oder in Cafés. Die Kriminellen nutzen die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus und haben dann flinke Finger.

Am Mittwoch (6. Mai 2026) wurde eine 86-Jährige gegen 11:30 Uhr auf der Schanzstraße in Kevelaer von einer ihr unbekannten Frau aus einem Auto heraus angesprochen und nach dem Straßennamen gefragt. Später stieg die Frau aus und drückte der Seniorin - vermeintlich zum Dank - eine goldene Kette und einen Ring in die Hand. Die Unbekannte umarmte die 86-Jährige zudem und legte ihr eine weitere Goldkette um den Hals. Als die Seniorin zuhause war, stellte sie allerdings fest, dass ihre eigene, hochwertige Goldkette nicht mehr um ihren Hals lag. Die Täterin wird beschrieben als ca. 1,60m groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie war schlank, trug ein Kopftuch, war gut in bunten Farben gekleidet und sprach mit deutlichem Akzent. Bei dem Auto soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Die Täterin saß auf dem Beifahrersitz, es befand sich also noch eine zweite Person im Wagen.

Am Samstag (9. Mai 2026) gegen 12:00 Uhr kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt in Issum auf dem Kirchplatz. Eine 77-Jährige war dort in Höhe der Apotheke unterwegs, als sie von einer Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte verwickelte sie in ein Gespräch und umarmte sie währenddessen auch. Dabei bemerkte die 77-Jährige, dass sich ihr eine weitere Frau von hinten näherte. Kurz nachdem die Seniorin ihren Weg fortgesetzt hatte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Goldkette. Die beiden Frauen beschreibt sie wie folgt: Die Frau, die sie umarmt hat, sei etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen und ca. 1,70m groß. Sie hatte eine korpulente Figur, dunkles, schulterlanges Haar und war dunkel gekleidet. Ihr Erscheinungsbild beschreibt die 77-Jährige als osteuropäisch. Die zweite Frau sei jünger, etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen, gleich groß und mit einer schlanken Statur. Außerdem hatte die Frau hell gefärbte, lange Haare.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu den Sachverhalten geben können und die Frauen gesehen haben. Zu dem Trickdiebstahl in Kevelaer ist die Kripo Goch unter 02823 1080 erreichbar, zu dem Fall in Issum die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Wie können Sie sich und Ihren Schmuck vor dieser Masche schützen?

- Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Stehen Sie, zur Not auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein. - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier von potenziellen Täterinnen und Tätern, die gezielt nach lukrativer Beute Ausschau halten, geraten könnten. - Achten Sie auf Ihr Umfeld, z. B. auf aufdringliche Menschen im Nahbereich oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen, aus denen Passanten angesprochen werden. - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe. - Zeigen Sie Zivilcourage, aber bringen Sie sich hierbei nicht selbst in Gefahr. - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der Internetseite der Polizei vornehmen. (cs)

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