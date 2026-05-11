POL-KLE: Kalkar - Sachbeschädigung durch Feuer
Mobiles Toilettenhäuschen angezündet
Kalkar-Appeldorn (ots)
Unbekannte Täter haben am Freitagabend (8. Mai 2026) ein Toilettenhäuschen an einem Feld an der Straße Steinacker angezündet. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 23:45 Uhr. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzender Zaun beschädigt. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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