Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ladekabel und Werkzeuge aus Garage entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (10. Mai 2026), 21:00 Uhr und Montag (11. Mai 2026), 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einer Garage an der Braustraße in Kleve. Die Täter verschafften sich über das Garagentor Zutritt zur Garage und entwendeten u.a. ein Ladekabel sowie mehrere Schraubenschlüssel.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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