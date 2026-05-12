POL-KLE: Kerken - Marienfigur entwendet: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht
Kerken-Stenden (ots)
Im Zeitraum von Freitag (8. Mai 2026), 10:00 Uhr und Samstag (9. Mai 2026), 12:00 Uhr wurde am Mühlenweg in Kerken eine Marienfigur entwendet. Die ca. 50 cm hohe Figur stand in einem Beet an der Kirche und wurde durch unbekannte Täter entwendet.
Die Kripo Geldern sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden. (pp)
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