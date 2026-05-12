Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Präventionsstand im Rahmen des Wochenmarkts: Kreispolizeibehörde setzt Angebot fort

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Goch (ots)

Am kommenden Dienstag (19. Mai 2026) wird die Kreispolizeibehörde Kleve, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, mit einem Präventionsstand auf dem Wochenmarkt in Goch vertreten sein. Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers beraten dabei kostenlos und neutral zum Thema Einbruchschutz. Auch zu weiteren Themen der Kriminalprävention, wie bspw. Betrugsmaschen oder Taschendiebstählen, beraten die beiden Kollegen gerne.

Für die kommenden Wochen und Monaten sind darüber hinaus weitere Aktionen im Kreisgebiet geplant. Die Daten und weitere Infos zu den Präventionsständen finden Sie hier (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6256100). Wir freuen uns auf Ihren Besuch. (pp)

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