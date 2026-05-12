Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Bewohner stellen Hebelmarken fest: Zuvor hatten sich zwei Personen als Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben

Goch (ots)

Am Montag (11. Mai 2026) klingelten gegen 13:00 Uhr zwei männliche Personen an einem Wohnhaus an der Dechant-Huyeng-Straße in Goch. Die beiden Männer gaben sich gegenüber einer Bewohnerin des Hauses als Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens aus. Nachdem die beiden männlichen Personen durch die Bewohnerin nicht ins Haus gelassen wurden, klingelten Sie im weiteren Verlauf des Nachmittags noch weitere Male. Die Bewohnerin handelte, nach aktuellem Kenntnisstand, richtig und öffnete die Tür nicht mehr. Nachdem die Frau in den Abendstunden das Haus zwischenzeitlich verlassen hatte, stellte Sie nach ihrer Rückkehr mehrere Hebelmarken an einer Tür fest und informierte die Polizei. Den Tätern war es nicht gelungen in die Räumlichkeiten des Wohnhauses vorzudringen. Ob es sich bei dem oder den Tätern um die beiden Männer handelt, welche sich am Nachmittag als Mitarbeitende eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben hatten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte die Frau die beiden männlichen Personen wie folgt beschreiben:

Person 1:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 185cm groß - südländisches Aussehen - dunkel gekleidet - hielt einen Laptop in der Hand

Person 2:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 175cm groß - südländisches Aussehen - dunkel gekleidet - trug ein Telekom Schild an der Oberbekleidung

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

Präventionshinweise zu den Gefahren von Trickdieben und Betrügern an Haustüren finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ Bitte informieren Sie auch lebensälteren Personen in Ihrem Familien- und Freundeskreis über die Betrugsmaschen. (pp)

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