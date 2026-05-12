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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Außenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Montag (11. Mai 2026) kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr an der Hartstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde eine am linken Fahrbahnrand (in Fahrtrichtung B58) abgestellte graue Mercedes B-Klasse im Bereich des Außenspiegels auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Halter des Wagens, ein 81-jährger Mann aus Geldern, informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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