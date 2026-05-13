POL-KLE: Kevelaer - Bronze-Kreuz von Grabstelle in Winnekendonk entwendet
Polizei sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (05. April 2026) bis Montag (11. Mai 2026) gewaltsam ein Bronze-Kreuz von einer Grabstelle auf dem Friedhof in Winnekendonk (Niersstraße) entwendet. Das Kreuz ist ca. 100 cm hoch, 60 cm breit, war im unteren Bereich mit Blättern verziert sowie auf der Vorderseite mit größeren weißen Glasperlen geschmückt. Trotz des langen möglichen Tatzeitraums sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder auch zum Verbleib des Kreuzes machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823 1080. (sp)
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