PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Bronze-Kreuz von Grabstelle in Winnekendonk entwendet
Polizei sucht Zeugen

POL-KLE: Kevelaer - Bronze-Kreuz von Grabstelle in Winnekendonk entwendet / Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Kevelaer (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag (05. April 2026) bis Montag (11. Mai 2026) gewaltsam ein Bronze-Kreuz von einer Grabstelle auf dem Friedhof in Winnekendonk (Niersstraße) entwendet. Das Kreuz ist ca. 100 cm hoch, 60 cm breit, war im unteren Bereich mit Blättern verziert sowie auf der Vorderseite mit größeren weißen Glasperlen geschmückt. Trotz des langen möglichen Tatzeitraums sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder auch zum Verbleib des Kreuzes machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823 1080. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren