Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Folgemeldung zur Sperrung der Arcener Straße nach Verkehrsunfall: 83-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Pkw verstorben

Straelen (ots)

Gegen 10:30 Uhr kam es an der Arcener Straße in Straelen etwa in Höhe des Schwimmbades zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Radfahrer aus den Niederlanden und Pkw. Der Wagen wurde von einem 40-Jährigen aus Straelen geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Personen mit ihren Fahrzeugen in Richtung der B 58 unterwegs, als der Radfahrer aus bisher nicht bekannten Gründen vom Geh- und Radweg auf die Fahrbahn fuhr. Der Pkw-Fahrer konnte trotz eines Ausweichversuches den Zusammenstoß nicht vermeiden, durch den der 83-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme wurde durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Kleve unterstützt. Zur Benachrichtigung der Angehörigen wurde der polizeiliche Opferschutz eingesetzt und die niederländische Polizei eingebunden, darüber hinaus wurde ein Seelsorger zur Betreuung an die Unfallstelle entsandt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger angefordert, die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Sperrung der Arcener Straße zwischen der Lingsforter Straße und dem Kreisverkehr mit der Kevelaerer Straße und der Walbecker Straße dauert derzeit noch an. (sp)

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