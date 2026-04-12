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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Ludwigshafen-Oppau) - Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 11.04.2026, 06:00 Uhr, und 11.04.2026, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Großen Gasse abgestellten Roller. Der Roller war laut Eigentümer durch ein Lenkradschloss gesichert.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Aktuell kommt es im Stadtgebiet wieder vermehrt zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge oder dem Diebstahl von Kleinkrafträdern. Die Polizei weist darauf hin, dass eine bloße Sicherung mittels Lenkerschloss oftmals nicht ausreicht. Es wird eine zusätzliche Sicherung, bspw. durch ein Bremsenschloss, empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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