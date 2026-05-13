PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - 2. Folgemeldung zur Sperrung der Arcener Straße nach tödlichem Verkehrsunfall: Sperrung der Straße ist aufgehoben

Straelen (ots)

Die Sperrung der Arcener Straße in Straelen aufgund der Unfallaufnahme nach dem tödlichen Verkehrsunfall ist aufgehoben, die Straße ist wieder frei.

Hier der Link zur 1. Folgemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6274734

"Straelen - Folgemeldung zur Sperrung der Arcener Straße nach Verkehrsunfall: 83-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Pkw verstorben

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren