POL-KLE: Straelen - 2. Folgemeldung zur Sperrung der Arcener Straße nach tödlichem Verkehrsunfall: Sperrung der Straße ist aufgehoben
Straelen (ots)
Die Sperrung der Arcener Straße in Straelen aufgund der Unfallaufnahme nach dem tödlichen Verkehrsunfall ist aufgehoben, die Straße ist wieder frei.
Hier der Link zur 1. Folgemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6274734
"Straelen - Folgemeldung zur Sperrung der Arcener Straße nach Verkehrsunfall: 83-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Pkw verstorben
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