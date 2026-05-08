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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb versucht Tabakwaren im Wert von über 340 Euro zu stehlen

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am Donnerstagnachmittag versuchte ein Mann in einem Supermarkt Am Spielborn in Schwarza Tabakwaren zu entwenden. Der Dieb packte sich eine Vielzahl an Zigarettenschachteln in seinen Rucksack und wollte durch den Kassenbereich flüchten, als Zeugen und Mitarbeiter auf ihn aufmerksam wurden. Ein anschließendes, kurzes Versteckspiel beendeten die eingesetzten Beamten und konnten den 31-Jährigen schließlich unter körperlichem Widerstand stellen. Er hatte Diebesgut im Gesamtwert von mehr als 340 Euro in seinem Rucksack und war mit über 1,8 Promille alkoholisiert. Es wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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