Issum (ots) - Am Mittwoch (13. Mai 2026) gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle zur A57 in Issum ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Autofahrerin aus Issum schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige war in ihrem Citroen auf der Weseler Straße unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Nimwegen fahren. Dabei ...

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