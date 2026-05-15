POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Bohrmaschine gestohlen
Emmerich-Praest (ots)
Durch ein aufgedrücktes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Mai 2026) in ein Haus auf der Straße Blouswardt eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell