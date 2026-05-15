Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Fahrrad sichergestellt

Wem gehört dieses Citybike?

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Goch (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes haben Polizeibeamte am 24. Februar 2026 in Goch auf der Klever Straße ein Fahrrad sichergestellt. Die Person, die mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte keine klaren Angaben zu den Besitzerverhältnissen machen. Es ist also nicht auszuschließen, dass das Fahrrad zuvor gestohlen wurde. Bisher konnte es aber noch keinem Diebstahl zugeordnet werden. Daher fragt die Polizei nun: Wem gehört das Citybike? Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Raleigh, Modell Devon No.7. Der Besitzer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

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