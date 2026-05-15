POL-KLE: Sperrung B9 (Gocher Straße) in Weeze aufgrund eines Verkehrsunfalls
Weeze (ots)
Die B9 (Gocher Straße) in Weeze ist aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe des Ottergrabens aktuell komplett gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Derzeit ist nicht bekannt, wie lange die Sperrung andauern wird. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell