PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss - zwei Personen leicht verletzt

Varel (ots)

Am 13.05.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Ahrensberger Straße in Altjührden zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit zwei Verkehrszeichen einer Baustellenabsicherung und kam anschließend in einer Böschung zum Stillstand. Der 30-jährige Fahrzeugführer sowie seine 59-jährige Beifahrerin, beide aus Varel, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss starker Medikamente stand. Aufgrund entsprechender Auffälligkeiten sowie eigener Angaben des Mannes wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 08:27

    POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit technisch verändertem Mofa

    Zetel (ots) - Am 14.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Horster Straße in Zetel ein Mofa. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug technisch so verändert worden, dass es eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 50 km/h erreichte. Der 16-jährige Fahrzeugführer verfügte hierfür jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, sondern lediglich über eine Prüfbescheinigung. Die ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:00

    POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung in Bar

    Wilhelmshaven (ots) - Am 14.05.2026, gegen 02:40 Uhr, kam es in einer Bar in der Börsenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 55-jähriger Beschuldigter eine 32-jährige Frau zunächst verbal. Anschließend schlug der Mann der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Die Frau erlitt hierbei Verletzungen im Bereich der Nase. Die Polizei hat ein ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:57

    POL-WHV: Himmelfahrtsveranstaltung in Steinhausen verläuft weitestgehend friedlich

    Bockhorn (ots) - Am 14.05.2026 fand in Steinhausen die traditionelle Himmelfahrtsveranstaltung im Außenbereich der Altdeutschen Diele statt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen im Verlauf der Veranstaltung etwa 1.000 Personen an dem Frühtanz teil. Bei überwiegend gutem Wetter verlief die Veranstaltung aus Sicht der Polizei weitestgehend friedlich. Im Verlauf des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren