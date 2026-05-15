Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss - zwei Personen leicht verletzt

Varel (ots)

Am 13.05.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Ahrensberger Straße in Altjührden zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit zwei Verkehrszeichen einer Baustellenabsicherung und kam anschließend in einer Böschung zum Stillstand. Der 30-jährige Fahrzeugführer sowie seine 59-jährige Beifahrerin, beide aus Varel, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss starker Medikamente stand. Aufgrund entsprechender Auffälligkeiten sowie eigener Angaben des Mannes wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

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