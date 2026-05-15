Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit technisch verändertem Mofa
Zetel (ots)
Am 14.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Horster Straße in Zetel ein Mofa.
Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug technisch so verändert worden, dass es eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 50 km/h erreichte. Der 16-jährige Fahrzeugführer verfügte hierfür jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis, sondern lediglich über eine Prüfbescheinigung.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurden das Versicherungskennzeichen sowie die Betriebserlaubnis sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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