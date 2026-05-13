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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorraddiebstahl in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 11.05.2026, 23:00 Uhr, bis 12.05.2026, 06:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz zwischen der Friederikenstraße und der Müllerstraße in Wilhelmshaven zu einem Motorraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter ein dort ordnungsgemäß abgestelltes und gesichertes Motorrad der Marke Kawasaki, Modell Z 650, in der Farbe Grün. An dem Fahrzeug war das Saisonkennzeichen WHV-MX und zwei Ziffern angebracht. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrades geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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