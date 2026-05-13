Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Jever (ots)

Am 11.05.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlenstraße in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß geparkter roter Hyundai Tucson am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigung wird derzeit davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch einen Einkaufswagen verursacht wurde.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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