Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Firmenfahrzeugs - Werkzeuge entwendet

Sande (ots)

In der Zeit vom 11.05.2026, 21:30 Uhr, bis 12.05.2026, 06:32 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Sande zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs auf und schlugen anschließend eine Fensterscheibe ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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