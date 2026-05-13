Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Kiosk

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.05.2026, zwischen 10:25 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 35-jähriger Beschuldigter ein Zigarettenetui aus einem Kiosk und verließ anschließend das Geschäft. Der Geschädigte nahm die Verfolgung des Mannes auf, bis dieser durch die alarmierten Polizeibeamten kontrolliert werden konnte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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