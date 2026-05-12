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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

In der Zeit vom 11.05.2026 bis 12.05.2026 kam es in der Jeverschen Straße in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Außenspiegel der Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 9849328 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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