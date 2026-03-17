Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Feuerwehr Neunkirchen löscht Brand in Wiebelskircher Mehrfamilienhaus

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Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen wurde am späten Montagabend, 16. März eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Wiebelskircher Kuchenbergstraße gemeldet. Zunächst war die Quelle des Rauches nicht klar, doch nach kurzer Suche entdeckten die Feuerwehrleute in der verwaisten Erdgeschosswohnung einen Brand. Das trotz der teilweise starken Rauchentwicklung überschaubare Feuer hatten die Feuerwehrleute schnell gelöscht.

Bemerkt worden war die Rauchentwicklung am Montagabend um kurz vor 22 Uhr durch die Mieterin der Dachgeschosswohnung des Hauses. Durch den Rauch aufgeschreckt verständigte sie über den Notruf die Feuerwehr und begab sich dann ins Freie. Auf den Notruf hin rückten die drei Neunkircher Löschbezirke Wiebelskirchen, Hangard und Neunkirchen-Innenstadt in die Kuchenbergstraße aus. Aufgrund der Schilderungen der Hausbewohnerin suchten die Feuerwehrleute zuerst das erste Obergeschoss nach einem möglichen Brand ab. Fündig wurden sie dann aber kurz darauf ein Stockwerk tiefer in der Wohnung im Erdgeschoss. Diese war wie die darübergelegene Wohnung zwar vermietet, aber menschenleer. In der stark verrauchten Wohnung fanden die unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehrleute einen noch auf lediglich einen Teil eines Zimmers begrenzten Brand vor. Problemlos und schnell gelang es den Feuerwehrangehörigen den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Parallel zum Löschangriff leiteten die Feuerwehrmitglieder mithilfe mehrerer Überdrucklüfter die Entrauchung des Gebäudes ein. Während die Erdgeschosswohnung durch die Feuer- und Rauchschäden vorerst nicht mehr bewohnbar ist, blieben die darüberliegenden Wohnungen unversehrt.

Zusammen mit der Neunkircher Feuerwehr befanden sich auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der aber nicht tätig werden musste, die Polizei und der kommunale Energieversorger KEW im Einsatz. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Kuchenbergstraße bis etwa 23:45 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten nahm die Polizei Ermittlungen zur Brandursache auf.

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