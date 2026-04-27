Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenunfall im S-Bahnhof Hammerbrook

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll sich am 26.04.2026 gegen 21:18 Uhr ein Personenunfall am S-Bahnhof Hammerbrook ereignet haben.

Gegen 21:23 Uhr erhielt die Bundespolizei die Einsatzmeldung, dass eine S-Bahn der Linie S3 (Strecke Hammerbrook - Elbbrücken) kurz nach Ausfahrt aus dem S-Bahnhof Hammerbrook Personen überfahren habe. Der Triebfahrzeugführer soll eine Schnellbremsung durchgeführt haben.

Umgehend wurden über die Rettungskette Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Landespolizei Hamburg sowie der Feuerwehr Hamburg eingesetzt. Zudem befand sich ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.

Die verletzte männliche Person konnte durch die Feuerwehr aus dem Gleisbereich gerettet werden. Der 41-jährige, polnische Staatsangehörige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in Lebensgefahr. Zu den genauen Verletzungen kann die Bundespolizei keine Angaben machen.

In der betroffenen S-Bahn hielten sich ca. 400 Bahnreisende auf. Die betroffene S-Bahn wurde zurück in den S-Bahnhof Hammerbrook geschoben, sodass hier die Bahnreisenden gefahrlos aussteigen konnten. Zwei Bahnreisende mussten durch das KIT des DRK betreut werden. Der Triebfahrzeugführer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde zunächst durch die Feuerwehr betreut.

Ermittlungen der Bundespolizei (insbesondere Videosichtung) ergaben, dass sich zum Tatzeitpunkt zwei männliche Personen im Gleisbereich befanden. Eine Person wurde von der S-Bahn erfasst, eine Person flüchtete anschließend über den Bahnsteig aus dem Bahnhof. Diese weggelaufene Person konnte bislang nicht ermittelt werden.

Um 23:06 Uhr wurde die Einsatzstelle an den Notfallmanager der S-Bahn übergeben. Zu bahnbetrieblichen Auswirkungen kann die Bundespolizei keine Auskünfte geben.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen und es wird ergebnisoffen ermittelt. Die umfangreichen Ermittlungen werden hier noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann die Bundespolizei keine weiteren Auskünfte zu diesem Sachverhalt geben.

WL

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