Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlich gewaltsam Eingedrungen: Souvenirs im Wert von über 1.200 Euro in einem Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof entwendet- Mutmaßlichen "Souvenirdieb" durch Bundespolizei festgenommen-

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Hamburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen gewaltsamen Eindringen in ein Souvenirgeschäft im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle, konnte am 23.04.2026 gegen 04.10 Uhr ein Mann (m.39) in einem voll beleuchtetem Souvenirs-Geschäft noch mit der Beute im Wert von 1.283,00 Euro in den Händen von zwei eingesetzten Streifen der Bundespolizei an der Eingangstür widerstandslos festgenommen werden.

"Der Tatverdächtige wurde zu Boden gesprochen und anschließend gefesselt zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht."

Das in Tragetaschen mitgeführte Diebesgut wurde auf der Bundespolizeiwache sichergestellt (siehe Foto in der digitalen Pressemappe) und wurde zwischenzeitlich einem Mitarbeiter des Geschäfts wieder übergeben.

"Dabei handelte es sich um Hamburg-Souvenirs (314 x HH- Feuerzeuge im Wert von 938 Euro, 7x HH-Regenschirme, 7x HH-Rucksäcke, diverse Sonnenbrillen) im Gesamtwert von 1.283,00 Euro."

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,51 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 39-Jährigen fest. Anschließend bekam der deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund (gebürtig Kasachstan) in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung.

"Der Tatverdächtige ist polizeilich aufgrund von Eigentumsdelikten einschlägig bekannt, ist als gewalttätig eingestuft und hat bereits mehrfach Freiheitsstrafen in Haftanstalten verbüßt. Er wurde erst im Februar 2026 aus einer Haftanstalt entlassen. In sechs weiteren Fällen wird gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl ermittelt. Ein weiteres Strafverfahren (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls-Einbruch) wurde von der Bundespolizei eingeleitet."

Nach eingehender Prüfung wird der Beschuldigte heute über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt (Prüfung vor Haftrichter) zugeführt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden ebenfalls vom Ermittlungsdienst der Bundespolizei geführt.

Wichtiger Hinweis: Mitarbeiter des Wandelhallen-Sicherheitsdienstes hatten den Tatverdächtigen zuvor durch die Glasfront im Laden entdeckt und verdeckt umgehend die Bundespolizei alarmiert. Daraufhin erfolgte die Festnahme. Angaben über den Souvenir-Verwendungszweck machte der Beschuldigte nicht.

"RC"

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