Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall Drei: Bundespolizeiinspektion Hamburg vollstreckt 3 Haftbefehle

Hamburg (ots)

Am 17.04.2026 nahmen Bundespolizisten gegen 02:00 Uhr am Abgang zum Bahnsteig eins des Hamburger Hauptbahnhofs einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Zuvor soll der 37-jährige Deutsche mit zwei weiteren Personen lautstark gefeiert haben. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei forderte die Personen auf, die Lautstärke zu reduzieren. Da sich der Mann uneinsichtig zeigte, wurde seine Identität vor Ort festgestellt.

Dabei ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen Missbrauchs von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 37-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 810 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen verbüßen.

Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

RH

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