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Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Über 20 kg flüssiges Waschmittel für 450 Wäschen in der Waschmaschine im Drogeriemarkt entwendet. Festnahme und Zuführung in die U-Haftanstalt durch Bundespolizei-

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Über 20 kg flüssiges Waschmittel für 450 Wäschen in der Waschmaschine im Drogeriemarkt entwendet. Festnahme und Zuführung in die U-Haftanstalt durch Bundespolizei-
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Hamburg (ots)

Am 19.04.2026 gegen 07.05 Uhr soll eine Frau (w.35) mit einem gewichtigem Diebesgut beim Verlassen eines Drogeriemarkts im Hamburger Hauptbahnhof von einem Kaufhausdetektiv angehalten worden sein. Zuvor soll die ukrainische Staatsangehörige insgesamt neun große Flaschen flüssiges Waschmittel für 450 Wäschen in einer Waschmaschine und einem Gewicht von über 20 kg in dem Geschäft in eine mitgeführte Sporttasche gesteckt haben. Anschließend verließ sie das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen.

"Angeforderte Bundespolizisten konnten neben dem gewichtigem Diebesgut im Wert von über 100 Euro auch noch ein zugriffsbereites Messer in der Sporttasche der Tatverdächtigen auffinden und sicherstellen (u.a.im Hauptbahnhof besteht ein Waffenverbot gem. einer Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover)."

Weiterhin wurden bei der Beschuldigten fremde Dokumente (Führerschein, Reisepass) eines Mannes aufgefunden und sichergestellt. Hier besteht der Verdacht der Unterschlagung.

Das entwendete Waschmittel konnte einem Mitarbeiter im Drogeriemarkt in der Wandelhalle wieder ausgehändigt werden. Die Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der polizeilich einschlägig bekannten Frau (Eigentumsdelikte) fest.

"Die Tatverdächtige (w.35) wurde erst am 17.04.2026 aus einer Haftanstalt nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe wegen Diebstahls entlassen. Jetzt wurde die Beschuldigte über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wieder der Untersuchungshaftanstalt (Haftrichter-Prüfung) zugeführt."

Gegen die 35-Jährige wurden in diesem Fall weitere Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl mit Waffen, Unterschlagung) eingeleitet. Weiterhin werden in zwei weiteren Fällen polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl geführt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Den Grund für den Diebstahl von neun Flaschen Waschmittel wollte die Tatverdächtige gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten nicht nennen.

"RC"

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens ("RC")
Mobil 0172/4052 741
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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