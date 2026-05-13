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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsamer Ladendiebstahl in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.05.2026, gegen 14:15 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Beschuldigte im Alter von 39 und 53 Jahren gemeinsam drei Schachteln Zigaretten aus dem Markt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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