Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsamer Ladendiebstahl in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.05.2026, gegen 14:15 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Beschuldigte im Alter von 39 und 53 Jahren gemeinsam drei Schachteln Zigaretten aus dem Markt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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