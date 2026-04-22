Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 12-Jährige sexuell missbraucht - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart- Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (18.04.2026) an der Wurmlinger Straße einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein 12 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der 22-Jährige soll im Dezember 2025 über einen Messengerdienst in Kontakt mit dem Mädchen getreten sein und sich zwei Mal mit dem Mädchen getroffen haben. Hierbei sei der Mann sexuell übergriff geworden. Bei einem erneuten Treffen am Samstag im Bereich eines Spielplatzes in der Nähe der Wurmlinger Straße gelang es der 12-Jährigen, die Polizei zu verständigen. Diese trafen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit an und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag (19.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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