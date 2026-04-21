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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Kreuzung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

An der Einmündung Nordbahnhofstraße/Rosensteinstraße sind am Dienstagmittag (21.04.2026) ein VW und ein Mercedes zusammengestoßen. Der 46 Jahre alte Fahrer des VWs war gegen 12.30 Uhr in der Nordbahnhofstraße Richtung Pragstraße unterwegs. An der Einmündung der Rosensteinstraße missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem Mercedes einer 42-Jährigen zusammen, die von der Rosensteinstraße nach links in die Nordbahnhofstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall zogen sich die Mercedesfahrerin sowie ihr 68 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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