Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährigen nach Discobesuch niedergeschlagen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) einen 19-Jährigen in der Kienestraße niedergeschlagen und schwer verletzt. Der 19-Jährige war zusammen mit seiner 20 Jahre alten Begleiterin zwischen 01.25 Uhr und 01.35 Uhr in der Kienestraße unterwegs, als sie vor einem Trachtenmodengeschäft auf den Unbekannten trafen, der mit zwei Begleitern unterwegs war. Das Trio versuchte, den 19-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Nachdem dieser aber nicht darauf einging, schlug einer der Unbekannten den 19-Jährigen nieder und verletzte ihn schwer. Als die 20-Jährige helfend dazwischen ging, wurde sie ebenfalls geschlagen und leicht verletzt. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Der 19-Jährige ging dann mit seiner Begleiterin nach Hause. Dort verschlechterte sich sein Zustand, so dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. Erst im Laufe des Sonntagvormittags informierte ein Angehöriger die Polizei. Der Tatverdächtige, der den 19-Jährigen niedergeschlagen hat, ist etwa 175 Zentimeter groß, etwa 18 bis 19 Jahre alt und hat lange dunkelbraune Haare mit einem Mittelscheitel, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Er trug einen dichten Vollbart mit zirka einem Zentimeter Länge, der etwas heller war als die Kopfhaare. Er hatte braune Augen und gezupfte, gepflegte Augenbrauen sowie eine gebräunte Haut. Seine Figur war athletisch und er trug eine dunkle Winterjacke der Marke Wellensteyn mit Fell am Kapuzenrand. Die restliche Kleidung war ebenfalls dunkel. Seine Stimme war tief und er sprach mutmaßlich türkisch mit seinen Begleitern. Einer seiner Begleiter hatte kurze, sehr dunkle Haare, einen Ziegenbart mit Schnauzer, dünne Augenbrauen und war ebenfalls athletisch gebaut. Der dritte hatte wellige, nach vorne abstehende Haare, einen Dreitagebart und eine dünne Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

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