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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (18.04.2026) zwischen 08.45 und 22.45 Uhr in eine Wohnung an der Mittenfeldstraße eingebrochen. Zuerst versuchten die Einbrecher die Balkontür der Hochparterre-Wohnung aufzubrechen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich über ein gekipptes Fenster Zugang zu der Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten anschließend das Schlaf- und Wohnzimmer. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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