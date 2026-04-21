POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Samstag (18.04.2026) zwischen 08.45 und 22.45 Uhr in eine Wohnung an der Mittenfeldstraße eingebrochen. Zuerst versuchten die Einbrecher die Balkontür der Hochparterre-Wohnung aufzubrechen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich über ein gekipptes Fenster Zugang zu der Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten anschließend das Schlaf- und Wohnzimmer. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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