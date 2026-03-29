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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260328 Willich-Anrath: Dachstuhlbrand auf einem Bauernhof - Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen?

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag, 28.03.2026 gegen 21:20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf einem leerstehenden Bauernhof im Bereich Beckershöfe aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Bauernhofes bereits in Vollbrand. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, da die Brandursache bislang noch unklar ist.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. / (201)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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