Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Altenheim - Täter fliehen nach Entdeckung

Kempen (ots)

Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag sind drei Männer in eine Senioreneinrichtung an der Auguste-Tibus-Straße in Kempen eingebrochen. Eine Mitarbeiterin entdeckte sie. Sie flüchteten mit einem wartenden weißen Sportwagen, möglicherweise einem Audi RS3 oder einem ähnlichen Modell. Die Zeugin beschreibt die Männer als zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, dunkelhaarig und mit dunklen Jacken. Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig fest. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, vor allem in Verbindung mit dem Auto und den Männern unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (200)

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