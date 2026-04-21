Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzter leistet Widerstand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann ist am Montagabend (20.04.2026) in den Unteren Anlagen möglicherweise ausgeraubt und schwer verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Zeugin entdeckte den schwerverletzten Mann gegen 19.15 Uhr in der Reitzensteinstraße und wählte den Notruf. Alarmierte Polizeibeamte begleiteten den aggressiven und sich wehrenden Mann im Rettungswagen auf dem Weg in Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 37-Jährige zuvor in den Unteren Anlagen ausgeraubt worden. Bei der Absuche des mutmaßlichen Tatortes fanden die Polizisten an den Grillplätzen den Rucksack des 37-Jährigen, woraus das Mobiltelefon sowie 20 Euro fehlten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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