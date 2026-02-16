Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Kindergarten + Kasse in Discounter aufgebrochen + betrunken am Steuer - zwei Verkehrsunfälle in Fronhausen und Cölbe

Amöneburg: Einbruch in Kindergarten

Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag (12. Februar) 18.30 Uhr bis Samstag (14. Februar) 11 Uhr gewaltsam in die katholische Kindertagesstätte im Steinweg ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten mehrere Tablets. Zuvor hatten die Täter versucht gewaltsam über die Haupteingangstür sowie ein Fenster einzudringen. Diese Versuche scheiterten jedoch. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Kirchhain: Kasse in Discounter aufgebrochen

Diebe brachen während der Öffnungszeiten am Freitagabend (13. Februar) gegen 20 Uhr eine Kasse in einem Discounter in der Frankfurter Straße auf und nahmen Bargeld mit. Die Täter verließen das Geschäft unbemerkt und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen nach Zeugen, die den Diebstahl beobachteten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Fronhausen / Cölbe: Betrunken am Steuer - zwei Verkehrsunfälle

Gestern Abend (15. Februar) kam es im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrer zuvor Alkohol konsumiert hatten. Ein 37-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mann war mit seinem VW Taigo auf der Landesstraße 3048 von Fronhausen kommend in Richtung Oberwalgern unterwegs, als er gegen 21.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ergab einen Wert von über 2 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Etwa eine Stunde zuvor, gegen 20.20 Uhr, verunfallte ein 36-jähriger Golf-Fahrer auf der Bundesstraße 3 bei Cölbe-Bürgeln. Der Mann fuhr von Schönstadt in Richtung Cölbe. Im Kreisverkehr "Chausseehaus" verpasste er die Ausfahrt, überfuhr die Mittelinsel und prallte gegen die Leitplanke. Sein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,9 Promille. Der Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg musste mit auf die Wache nach Marburg, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. In beiden Fällen waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtunfallschaden beziffert die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Auf die Fahrer kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

