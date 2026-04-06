Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle eskaliert

Gera (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gera eine Gruppe von 3 Personen in der Nähe eines Nachtclubs in der Geraer Innenstadt. Ein alkoholisierter 25-Jähriger zeigte sich äußerst uneinsichtig und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien. Daher sollte die Person nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hierbei griff der junge Mann nach dem Arm eines Beamten und leistete gegen die Maßnahme aktiv Widerstand. Er wurde daher zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei erlitten der Widerständler sowie einer der Polizisten leichte Blessuren. Die Personalien konnten in der Folge anhand seines mitgeführten Ausweises festgestellt werden. Warum der Herr ein solches Verhalten an den Tag legte, blieb offen. Er führte keinerlei verbotene Gegenstände mit sich und wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, muss sich aber nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. (PS)

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