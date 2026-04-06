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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt gestoppt

Gera (ots)

Seelingstädt. Am 05.04.2026 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:00 Uhr einen PKW in der Ronneburger Straße in Seelingstädt. Während der Kontrolle konnte von dem Fahrer ausgehend Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Folglich wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 45-jährigen wurde sichergestellt. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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