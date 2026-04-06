LPI-G: Trunkenheitsfahrt gestoppt
Gera (ots)
Seelingstädt. Am 05.04.2026 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:00 Uhr einen PKW in der Ronneburger Straße in Seelingstädt. Während der Kontrolle konnte von dem Fahrer ausgehend Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Folglich wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 45-jährigen wurde sichergestellt. <CK>
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