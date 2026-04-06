LPI-G: Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen
Altenburg (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 05.04.2026 wurde um 23:09 Uhr ein Kia Rio in 04603 Nobitz, Am Mühlgraben gestoppt. Die Beamten vernahmen deutlichen Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Ein Test bestätigte ihre Feststellung. Die 36 - jährige Fahrzeugführerin war mit 2,6 Promille unterwegs. Ihre Fahrt wurde vor Ort beendet. Eine Blutprobenentnahme sowie der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis wurden realisiert.(AG)
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